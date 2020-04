Von Auto abgedrängter Radfahrer wehrt sich

Das Fahrverhalten eines Rennradfahrers missbilligte ein 39-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag damit, dass er diesen kurzerhand in den Straßengraben abdrängte. Der Pkw-Fahrer stand kurz vor der Aktion bei Rotlicht an der Ampel auf Höhe eines Möbelhauses in der Neustadter Straße/Coburger Straße. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 32-jährige Radfahrer rechts an dem Auto vorbei. Im weiteren Verlauf der Coburger Straße fuhr der Pkw dann neben den Radfahrer und drängte diesen ins Bankett. Der Radfahrer antwortete darauf mit einem Stinkefinger. Die beiden Kontrahenten konnten durch Zeugen kurz darauf angehalten werden. Bei Eintreffen der Polizei gaben beide ihr Fehlverhalten zu. Gegen den Autofahrer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gegen den Radfahrer wegen Beleidigung ermittelt, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. pol