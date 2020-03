Von alten Meistern bis Moderne

Am Mittwoch, 4. März, setzt die Bayreuther Künstlerin Gudrun Schüler um 19 Uhr die Vortragsreihe in der Artothek Hallstadt fort. "In meinem Vortrag über Malerei möchte ich über verschiedene Maltechniken sprechen und Beispiele auch anhand meiner eigenen Werke vorstellen", erklärt die Künstlerin mit Studienabschluss in bildender Kunst. Zwei ihrer Werke sind in der Artothek Hallstadt ausleihbar. Ausgehend von der Höhlenmalerei über die Schichtenmalerei der alten Meister wird sie bis hin zum freien Farbauftrag der Moderne referieren. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt seit Jahren unter anderem bei den lichtdurchfluteten, meist großformatigen Wolken- und Wasserlandschaften. Die freischaffende Künstlerin ist Mitglied in mehreren Kunstvereinen. Inspirieren lässt sie sich sowohl durch Musik (Jazz, Klassik, zeitgenössische Klassik) als auch durch Dichtung und Literatur. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. red