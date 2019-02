In der Veranstaltung "Die Nacht der Musicals" am Freitag, 29. März, können Zuschauer sich auf einen märchenhaften Abend im Max-Littmann-Saal freuen. Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich zu einem Bühnenwerk. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte die Musicalgala bereits mehr als zwei Millionen Besucher. In mehr als zwei Stunden wird an diesem Abend ein Querschnitt durch die Musicalwelt dargeboten: Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien ist bei dieser Gala alles vertreten. Im Mittelpunkt stehen Disney-Hits aus "Aladdin" oder der Musical-Inszenierung "Frozen". Die besten Stücke aus den aktuellen Produktionen wie "Rocky" verschmelzen zu einer Einheit mit zeitlosen Klassikern wie "Das Phantom der Oper", "Der König der Löwen" oder "Elisabeth". Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Christian Bartz