Die Pfarrei Marienweiher lädt am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr zum Vortrag "Die Sache mit Adam und Eva" von Margareta Schoberth ein. Die Veranstaltung findet im Martinsheim in Marktleugast statt. Die Geschichte von Adam und Eva, der Schlange und der Frucht am Baum der Erkenntnis ist eine der bekanntesten Bibelgeschichten überhaupt - und wird oft missverstanden. Wie der Schöpfer Adam und Eva zueinander führt, ist eine Geschichte der Liebe, des Miteinanders. Die Frau ist keine Assistentin des Mannes, keine Hilfskraft, sondern ein Gegenüber, die den Mann aus seiner Einsamkeit herausreißt.

Was ist der Mensch? Das ist eine der grundlegenden Fragen der Bibel, die mit ein paar schlichten Worten beantwortet werden. Wie die Erschaffung der Frau aus einer Rippe in diesen Kontext zu verstehen ist, ob die Schlange der Teufel ist und wie die Geschichte von Adam und Eva und der Sünde von Christus her neu aufgerollt wird, soll in dem Vortrag zur Sprache kommen. red