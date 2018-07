Vom Zwist zum Frieden

red



Elija Avital ist im Judentum beheimatet. Er erzählt aus der Bibel vom Zwist zwischen den Brüdern Jakob und Esau, die in der Tradition Vertreter von verschiedenen Völker sind. Damit schlägt er eine Brücke zwischen damals und heute was die Sorge um die Menschheit und den Erhalt des Friedens angeht. Erzählung, Balladen und Zwiesprache mit dem Publikum machen diesen Nachmittag zu einem packenden Ereignis, so die Veranstalter: Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr in der St.-Matthäuskirche, Bonhoefferplatz, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk Bamberg , die St. Matthäusgemeinde und der Förderverein Zelt der Religionen.