Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Dienstagabend zum Vortrag "Vom Zentralmassiv zu den Pyrenäen - Naturerlebnisse auf dem Jakobsweg" ein. Referent ist Johannes Otto Först. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB. Först berichtet von seinen Naturbegegnungen am Rande des Jakobswegs. Die Aufnahmen entstanden 2014 und 2015 auf dem Fernwanderweg GR 65. Im Vortrag werden kulturhistorisch bedeutsame Orte kurz vorgestellt, zum Beispiel Conques mit dem Grab der hl. Fides ("St. Getreu"), Cahors (Kelten- und Römersiedlung, mittelalterliches Bankenzentrum Europas) und Moissac (romanischer Kreuzgang). Der Bildervortrag zeigt Aspekte der Landschaft, Kultur und Vegetation sowie Zufallsfunde aus der Fauna der durchwanderten Gebiete. red