Vom Zauber der alten Postkarten

Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Schon längst ist das Internet für viele zum Kommunikationsmittel Nr. 1 geworden. Obwohl es Mode ist, von überall, wo man sich gerade befindet, Selfies zu versenden, werden immer noch auf der ganzen Welt alljährlich Millionen Postkarten verschickt. Den Löwenanteil davon haben Ansichtskarten: Ein Gruß nach Hause oder an Freunde ist schnell geschrieben, und überdies kann man damit auch ein bisschen renommieren, wie weit man in der Welt herumkommt: Wer aber glaubt, dass dies ein relativ junges Ritual ist, der irrt.

Mit Kloster Melk begann alles

Den Anfang machte weltweit Wien. Am 1. Oktober 1869 gab die österreichische Postverwaltung die erste "Correspondenzkarte" heraus, und sie zeigt das Kloster Melk. Der Vorschlag stammte von Emanuel Hermann, der an der Wiener Neustädter Militärakademie Nationalökonomie lehrte.

In Deutschland wurde die Postkarte erst ein Dreivierteljahr später eingeführt. Kurz darauf gab es dann auch bereits die erste Bildpostkarte. Doch die Einführung der Postkarte war gar nicht so selbstverständlich, wie uns das heute erscheinen mag. Es gab nämlich schwerwiegende juristische Bedenken dagegen. Man fürchtete, Postboten, Kinder oder das Dienstpersonal könnten die offenen Karten lesen.

Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 bewährte sich die Postkarte erstmals als Kontaktmittel zwischen Soldaten und Angehörigen daheim. Diese Feldpostkarten wurden kostenlos befördert. Bis Ende 1870 schickten deutsche Soldaten mehr als drei Millionen Karten in die Heimat. Ab 1872 durften auch privat gefertigte Postkarten in den Handel gebracht werden, auf die der Absender eine Briefmarke aufkleben musste.

Diese Möglichkeit bot nun endlich den Anreiz, eine Seite der Postkarte mit einem Bild zu bedrucken, und daraus entwickelte sich ein eigener, florierender Wirtschaftszweig. In Deutschland, das zum Branchenführer aufstieg, wurden 1899 etwa 90 Millionen Karten produziert.

Zunächst waren die ersten Ansichtskarten Lithografien, also auf Steinplatte kunstvoll gezeichnete Ansichten. Nach 1900 löste jedoch größtenteils die Fotografie die Zeichnungen ab. Bereits ab 1896 trat die arbeitsaufwendige Lithografie im Frankenwald ihren Siegeszug an.

Hoch gehandelte Sammlerstücke

Ab 1898 ging es dann in den Bezirksämtern Kronach und Teuschnitz so richtig zur Sache. Es entstanden in mühevoller Kleinarbeit wahre Kunstwerke. Schließlich stellen die alten Ansichtskarten bedeutsame Dokumente der kommunalen Entwicklung dar. Heute werden diese historischen Schätze bei den Heimatfreunden hoch gehandelt. Siebzig Euro für eine Karte sind da keine Seltenheit.

Zu den eifrigsten Produzenten zählte der Kronacher Fotograf Johann Friedrich Schmidt (1857-1922), der neben Fotografien bedeutsame Lithografien an den Mann brachte. Beliebt waren vor allem seine kolorierten Bildpostkarten. 100 Stück kosteten sechs Mark.

Meisterhaft fotografiert

Schmidt fotografierte unter oft schwierigen technischen Verhältnissen geradezu meisterhaft und brachte die Ansichtspostkarten von Kronach und den Orten unseres Landkreises im eigenen Verlag selbst heraus. Weitere schöne Ansichtskarten verdanken wir unter anderem dem Kronacher Carl-Link-Verlag. Und so mancher unbekannte Künstler hat mit seinem Engagement Zeitgeschichte geschrieben.

Diese Blütezeit endete dann mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Aus Mangel an Material und qualifizierten Arbeitskräften verfiel die Qualität und die Vielfalt der Bildergrüße. Eine Renaissance des Sammelns setzte seit 1970 ein, als man erkannte, dass Bildpostkarten ein weites Panorama kulturgeschichtlicher Entwicklung bieten: Sie illustrieren das alte Dorfbild, die gewerbliche und industrielle Entwicklung, die Verkehrsmittel, das menschliche Leben und den Geschmack der jeweiligen Zeit.

Trotz modernster Kommunikationsmöglichkeiten hat die bunte Postkarte ihren Stellenwert beibehalten. Und bei Sammlern sehr begehrt sind die Schätze vor 1900. Schließlich sind sie eindrucksvolle farbige Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Gibt es etwas Behaglicheres, als an einem unwirtlichen Tag alte Ansichtskarten zu betrachten und diese Kunstwerke einfach zu genießen? Anschaulicher als es moderne Fotos vermögen, strömt aus dieser Schatztruhe der Vergangenheit ein eigentümlicher Zauber, wie er in unserer nüchternen Welt abhanden gekommen ist.