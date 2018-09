Vom Wunsch, in der EU zu sein

Es mag Stimmen (und auch eine ganze Nation) geben, die gegen die Idee der Europäischen Union und lieber für sich alleine sind, aber es gibt auch andere Menschen, die sich nach den Errungenschaften der EU sehnen, wie eine Kontrolle der Erlanger Verkehrspolizei zeigt.

Beamte der Fahndungsgruppe kontrollierten am Montagnachmittag an der Rastanlage Aurach-Süd einen Kleinbus mit polnischer Zulassung. Im Bus befanden sich sieben Männer, die sich auf der Fahrt von Brüssel in die Ukraine befanden. Bei zwei 21 und 46 Jahre alten Männern fanden die Beamten neben den ukrainischen Reisepässen auch gefälschte Personalausweise, die sie als rumänische Staatsbürger ausweisen sollten. Die Fälschungen hatten sie sich zugelegt, um im Rahmen der Reise- und Arbeitsfreiheit innerhalb der EU leichter an gut bezahlte Arbeit zu kommen.

Dementsprechend hatten sie in Belgien schnell Arbeitsstellen in einer Baufirma gefunden. Da sie sich gerade auf dem Heimweg in die Ukraine befanden, konnte auf Festnahmen verzichtet werden. Die Fälschungen wurden natürlich zuvor sichergestellt und Sicherheitsleistungen mussten die beiden Beschuldigten ebenfalls bezahlen. pol