Vom Wort Gottes autorisiert

Jedes Jahr am zweiten Samstag im September wird der "Tag der deutschen Sprache" begangen. Er ist der Pflege und der Förderung der deutschen Sprache gewidmet und erinnert an ihre Wurzeln. Von Jakob Grimm, einem der beiden berühmten Gebrüder Grimm, stammt der Satz: "Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte." Und tatsächlich stehen unsere Geschichte und die Sprache, die wir heute sprechen, in einem engen Zusammenhang. Historische Ereignisse hatten entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung unserer Sprache. Nur ein Beispiel: In der Zeit kurz nach Christi Geburt machten sich die römischen Kaiser daran, das bis dahin freie Germanien dem römischen Reich einzuverleiben. Sie waren zunächst auch recht erfolgreich. Doch dann, im Jahr 9 n. Chr. wurden die römischen Legionen am Teutoburger Wald durch ein Heer verbündeter Germanenstämme vernichtend geschlagen. Wäre diese Schlacht damals anders ausgegangen, würden wir heute in Deutschland wohl eine romanische Sprache sprechen, verwandt mit dem Französischen und Italienischen. Wobei es interessant wäre zu wissen, in welcher Sprache sich Arminius der Cherusker eigentlich mit den Stammesführern der verbündeten Ampsivarier, Marsen, Brukterer und Chatten unterhalten hat. Eine "deutsche" Sprache gab es ja noch lange nicht. Als ältestes Schriftstück in deutscher Sprache gilt der "Codex Abrogans" aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Er enthält auch die älteste Fassung des "Vaterunser" in einer deutschen Sprache. Bis ins späte Mittealter hinein wurden im "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation" sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen. In anderen europäischen Länder hatten sich inzwischen mächtige Königshäuser mit ihren jeweiligen Machtzentren herausgebildet, in England war das London, in Frankreich Paris. Die dort verwendete Sprachvariante wurde zur beherrschenden Schriftsprache. In Deutschland gab es aber nicht ein einziges Zentrum, sondern mehrere. Und so war es in Deutschland schließlich Martin Luther, der mit seiner durch den Buchdruck verbreiteten Bibelübersetzung einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung unserer heutigen deutschen Sprache geleistet hat. Wobei es von Vorteil war, dass Luther nicht aus Friesland oder aus dem Allgäu kam, sondern aus Mitteldeutschland. Seine Sprache konnte die große Mehrheit in Deutschland verstehen. Ist es nicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Sprache, die wir sprechen, nicht von einem politischen Machtzentrum autorisiert worden ist, sondern vom Wort Gottes, von der Bibel?

Wolfgang Leikert ist evangelischer Pfarrer in Großheirath und Rossach.