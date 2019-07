Vom Wickeltisch in den Vorlesungssaal

Studium oder Arbeit mit Kind und Pflege verbinden: Das ermöglicht die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die zum fünften Mal in Folge das Zertifikat zum Audit "familiengerechte Hochschule" bekommt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey übergab das Zertifikat in Berlin an Maria Steger, Leiterin des Eltern-Service-Büros der Uni Bamberg. Sie nahm es stellvertretend für Kanzlerin Dagmar Steuer-Flieser entgegen, die laut Mitteilung der Hochschule ausrichten ließ: "Das Audit motiviert und hilft dabei, die bestehenden Maßnahmen aufrecht zu erhalten und sich konstant neue Ziele zu setzen."

Seit 2005 darf sich die Universität Bamberg mit dem Gütesiegel schmücken, das alle drei Jahre nach einer Überprüfung, der sogenannten Re-Auditierung, erneuert wird. Seitdem ist beispielsweise die Kindertagesstätte "Kindervilla" eröffnet worden. Es gibt Wickelmöglichkeiten in allen Universitätsgebäuden. Und die Projektgruppe "familiengerechte Hochschule" würdigt gute Abschlussarbeiten studierender Eltern mit dem Fritzi!-Preis. "Neben strukturellen Änderungen haben wir versucht, an der Universität eine familienfreundliche Kultur zu schaffen", sagt Steger, die zu diesem Thema vor allen Führungskräften der Universität Vorträge gehalten hat. Ihr größter Wunsch sei, dass die familienfreundliche Kultur alle Bereiche der Uni durchdringt. red