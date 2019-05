Vom Weg abgekommen

Eine 20-jährige Renault-Fahrerin geriet am Dienstag, gegen 10.50 Uhr, auf der B 287 ins Rutschen. Sie war in Richtung Münnerstadt unterwegs, als sie auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt - in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam ins Schleudern und rutschte über die Gegenfahrbahn in eine Böschung. Die junge Frau hatte jedoch Glück im Unglück und blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol