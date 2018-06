"Vom Wasser bis zur Taufe"

Anmeldung



"Vom Wasser zur Taufe" - unter diesem Motto laden die katholische Pfarrgemeinde Altenkunstadt und die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt am 30. Juni zu einer ökumenischen Familienwanderung ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Burgkunstadt. Von dort aus wird man sich in Fahrgemeinschaften nach Hainweiher begeben. Hier führt dann der Weg zu einem Wasserfall und verschiedenen Quellen und nach diversen Spielstationen auch nach Burkersdorf, wo es eine kurze Andacht geben wird. Gegen 18 Uhr endet die Familienwanderung mit einer Einkehr im Minigolfcenter in Burgkunstadt.Es wird um Anmeldung zur Familienwanderung bei Birgit Janson (E-Mail: birgit.janson@erzbistum-bamberg.de) oder Annette Boxdörfer (E-Mail: jugendarbeit@christuskirche.info) gebeten.