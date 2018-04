Vom Wachtküppel zum Guckaisee

Die Wanderung mit Kurgästen, die der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau regelmäßig anbietet, führt am Dienstag, 24. April, vom Parkplatz am Wachtküppel bei Gersfeld zum Guckaisee und weiter zum Hotel Rhön Garden. Der Bus startet für alle interessierten Teilnehmer um 13.30 Uhr im Staatsbad Vita Spa und Schlosspark, 13.40 Uhr ab Kurstift und 13.45 Uhr ab Bahnhof in der Stadt. sek