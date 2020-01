Vom Vertrauen in der Medizin

Welche Rolle spielt Vertrauen in der Medizin? Gibt es verschiedene Formen und Funktionen von Vertrauen? Die Thematik wird anhand eines kurzweiligen Vortrags analysiert und mit den Kursteilnehmern intensiv diskutiert. Referent ist Professor Thomas Bohrer, Magister der Philosophie und Chefarzt für Thoraxchirurgie am Klinikum Kulmbach. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr in der Hospiz-Akademie Bamberg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Weiterführende Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter 0951/9550722. red