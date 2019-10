Vom Unfallort entfernt

Eine 61-Jährige besuchte am Dienstag zwischen 13.15 und 17.30 Uhr mit ihrer Enkelin die KissSalis Therme in Bad Kissingen. Ihren Mazda hatte sie in der zweiten Reihe unterhalb des Eingangs der Therme im Bereich der dortigen Treppe abgestellt. Nach dem Thermenbesuch fuhren beide noch für eine halbe Stunde zu Mc Donalds. Später stellten sie frische Unfallschäden an der Fahrertüre fest. Diese müssen an einer der beiden Örtlichkeiten durch ein anderes Fahrzeug entstanden sein. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugen wenden sich unter Tel.: 0971/714 90 an die Polizei. pol