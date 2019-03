Vom Umgang mit Medien in der Familie

Am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr findet in der Bücherei in Stegaurach, Schulplatz 2, eine Veranstaltung zum Thema "Immer online - chatten, zocken, liken" statt. Kinder und Jugendliche sind ihren Eltern oft eine Nasenlänge voraus, was den Umgang mit digitalen Medien angeht. Auch wenn sie technisch versiert sind, fehlt ihnen oftmals ein kompetenter Umgang mit den Inhalten. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind nur noch spielen, chatten, surfen und Videos schauen will? Was ist das richtige Maß im Umgang mit diesen Medien? Welche Inhalte sind für mein Kind geeignet? Und welche Faszinationen und Bedürfnisse verbergen sich hinter Handyspielen und Co? Wie können Eltern ihr Kind dabei sinnvoll begleiten? Michael Posset, Jugendmedienschützer vom Jugendamt Nürnberg, informiert Eltern zur aktuellen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und den damit verbundenen Problemen. red