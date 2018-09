Die Bezirksgruppe Ebersdorf im Colloquium Historicum Wirsbergense lädt ein zu einem Vortrag zum Thema "Vom Umgang mit einem Stadtdenkmal: das Beispiel Coburg". Der Kunsthistoriker Robert Schäfer referiert über die Verluste im Stadtbild vor allem in den 1960er und 70er Jahren. Der Vortrag findet am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr im Gasthof "Goldene Rose" in Grub am Forst statt. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. red