Vom TV in die Zimmer übertragen

Im Seelsorgebereich von Herzogenaurach konnten am Heiligen Abend die Gläubigen zwischen zahlreichen Weihnachtsmetten wählen. Gut besucht war die Mette in der Liebfrauenhauskirche von Herzogenaurach. Den Gottesdienst gestaltete Professor Dr. Elmar Klinger.

Im Chorraum der Kirche ließ ein festlich geschmückter Christbaum sein Licht erstrahlen. Über den hauseigenen Fernsehsender wurde die Feier auch in die einzelnen Zimmer des Liebfrauenhauses übertragen, so dass alle Bewohner die Möglichkeit hatten, die Messe zu verfolgen. In seiner Begrüßung erinnerte Klinger daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, er habe sein Zelt bei uns aufgeschlagen.

Nach der Lesung aus dem Buch Jesaia sowie einem Lied wurde das Weihnachtsevangelium nach Lukas vorgetragen. In seiner Predigt stellte Klinger fest, dass man im Weihnachtsevangelium an mehrere Stellen der Politik begegne. So befahl der römische Kaiser Augusts eine Steuererfassung aller Bürger, daher begab sich Josef mit Maria nach Bethlehem.

Die Stadt Davids

"Dieses Bethlehem", so sagte Klinger, "hat eine große Bedeutung in der Politik, es ist die Stadt Davids, aus ihr sollte auch der Retter Israels kommen." Das Evangelium stelle die Geburt in einen großen politischen Zusammenhang. "Das Kind, das geboren wird, ist eine Verheißung", sagte Klinger, denn der Prophet Jesaia sehe es als Herrscher auf dem Thron Davids. Das Evangelium sei eine Botschaft der Befreiung. Mit den Worten "Wir bringen die Botschaft von Weihnachten in die Gesellschaft", beendete Klinger seine Predigt.

Die Lieder "O du Fröhliche" und "Stille Nacht" sorgten bei den Gottesdienstbesuchern für Weihnachtsstimmung. Klinger wünschte den Anwesenden ein bewegtes und bewegendes Weihnachtsfest. Nach Abschluss der Messe konnte jeder Gläubige einen Teil des weihnachtlichen Friedens als Geschenk mit nach Hause tragen.