Vom Traktor eingeklemmt

Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 63 Jahre alter Mann, als er mit einem Kleintraktor verunglückte. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen führte der Mann gegen 15.30 Uhr mit dem Kleintraktor Arbeiten durch. Dabei geriet das Gerät aus nicht geklärten Gründen in den angrenzenden Bachlauf und stürzte um. Der 63-Jährige wurde, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, vom Traktor unter Wasser eingeklemmt. Ein Zeuge sowie alarmierte Polizeibeamte versuchten, den Mann aus dem Wasser zu retten, was allerdings erst mit Hilfe der Feuerwehr gelang. Die Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, und ein Notarztteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen starb er am späten Abend.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen. Die Beamten werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg von einem Sachverständigen unterstützt. pol