Vom Tanz und der Liebe

"Tan-go Nights" ist eine turbulente und verspielte Liebesgeschichte, die durch Tanz dargestellt wird. "Gewöhnliche Menschen in gewöhnlichen Situationen durchleben die emotionale Reise, um diesen einen besonderen Menschen zu finden", berichten die Veranstalter. Bei "Tan-go Nights" sei jeder in der Lage, Liebe zu finden. "Tan-go Nights" ist die erste Produktion der MDance Company unter der Leitung von Melanie Day. Aufgeführt wird sie in der Alten Seilerei am 30. März um 15 und 19.30 Uhr, am 31. März um 19.30 Uhr, am 5. April um 19.30 Uhr und am 7. April um 15 und 19.30 Uhr. Tickets gibt es beim BVD, www.bvd-ticket.de, und an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.mdancecompany.de. red