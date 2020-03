Vom Tanz bis zur Gymnastik

Von Rückengymnastik über Tanz zu ganzheitlicher Gesundheitsgymnastik mit Geräten - beim Sportverein Buckenhofen hält man sich fit. Die Woche startet montags, 20 Uhr, in der Turnhalle der Ritter-von-Traitteur-Schule mit Mobilisation und Kräftigung des Rückens in der Rückengymnastik mit Astrid Alt. Weiter geht es immer mittwochs von 17.45 bis 18.45 Uhr mit der Damengymnastik unter der Leitung von Sabine Haberbosch im Saal der Sportgaststätte Buckenhofen: Beweglichkeit, Sturzprophylaxe, Konzentration, Koordination und Reaktion für Seniorinnen stehen hier im Fokus.

Ähnlich trainiert Irene Mattle mit den Senioren im Kurs "Richtig fit im Alter", immer donnerstags, 16 Uhr, in der unteren Turnhalle der Martinsschule. Um 17 Uhr in derselben Turnhalle startet Monika Streit mit der "Ganzheitlichen Gesundheitsgymnastik mit Musik". Ab 18.30 Uhr übernimmt Ingrid Pamperl die Zügel und bietet Wirbelsäulengymnastik mit vielfältigem Geräteeinsatz und im Anschluss um 19.30 Uhr "Tanz", wo im Kreis, in der Gasse oder in Reihen ganz ohne Partner auf Musik aus aller Welt getanzt wird. Am Abend um 20 Uhr haben Männer in der Männerfitnessgruppe mit Alfred Roth noch die Gelegenheit, sich in der Turnhalle der Ritter-von-Traitteur Schule, sich auszupowern. Weitere Informationen zum Kursprogramm gibt es auf der Website (sv-buckenhofen.de/Gymnastik/kursprogramm). red