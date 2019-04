Vom Täufer zum himmlischen Jerusalem

Der Fränkische Bibelwanderweg bietet die Möglichkeit, das Wandern in der Natur und die Botschaft der Bibel miteinander zu verbinden. Die Holzskulpturen von Bilderhauern aus der Region laden am Weg zur Meditation ein. Das Evangelische Bildungswerk und die Coburger Reformationsbotschafter wandern "Von Johannes dem Täufer zum himmlischen Jerusalem" und laden dazu am Freitag, 26. April, ein. Los geht es um 14 Uhr am Gasthaus Scharpf. Die Wanderung führt auf Wald- und Wiesenwegen nach Seßlach.Ein Shuttleservice zum Ausgangsort wird für angemeldete Personen organisiert. Anmeldung beim Evangelischen Bildungswerk bis 22. April erbeten per E-Mail an ebw@ebw-coburg.de oder unter Telefon 09561/75984 . red