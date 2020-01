Vom Streik der Farbstifte

Vorlesestunde in der Stadtbibliothek: Duncan ist verwirrt. Statt seiner Farbstifte findet er Briefe jeder einzelnen Farbe. In diesen erfährt er, warum sich nicht alle Stifte gleichbehandelt fühlen. Nur Grün ist rundum glücklich. Sie ist nämlich Duncans Lieblingsfarbe. Martina Bay liest für Kinder aus "Der Streik der Farben" von Drew Daywalt am Donnerstag, 9. Januar, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek. sek