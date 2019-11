Vom Schwimmbeckenrand auf die Bühne

Kein Thema könnte derzeit besser nach Eltmann und in das Maintal passen: In Zeiten von gravierendem Bewegungsmangel, Schwimmbad-Schließungen, virtuellem Wahnsinn sowie Diskussionen um ein Kombibad steht Bademeister Rudi Schaluppke wie ein Fels in der Brandung des Wellenbades. "Chorreiche Tage" heißt das neue Bühnenprogramm des Komikers, der in Eltmann auftritt.

Darin erinnert Schaluppke seine Zuschauer daran, dass man Wasser nicht digitalisieren könne, und zelebrierte den analogen Zauber des feuchten Milieus. Seine Figur Robbi Pawlik redet, rockt und rappt, bis auch der letzte Zuhörer merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer! Und wenn die funky Bässe seiner Songeinlagen im Einklang mit den Luftblasen im Whirlpool blubbern, erreicht die Stimmung ihren pH-neutralen Höhepunkt.

Die Besucher dürfen sich am Samstag, 9. November, auf eine Sternstunde intelligenten Blödsinns freuen. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Eltmann, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Tourismus-Zentrum Eltmann sowie unter www.reservix.de. gg