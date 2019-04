Vom Schaf zur Wolle

Unter dem Motto "Wir schauen dem Schafscherer über die Schulter" erleben Kinder von fünf bis zwölf Jahren in Begleitung am Donnerstag, 25. April, von 15.30 bis 17 Uhr einen spannenden Nachmittag. Auf dem Schafhof der Familie Lips in Wildensorg erleben die Teilnehmer hautnah, wie die Schafe geschoren werden und die Wolle be- und verarbeitet wird. Die Mädchen und Jungen dürfen die frische Wolle waschen, kadieren, spinnen und Webbilder gestalten. Anmeldeschluss ist der 24. April. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Die Führung findet bei jedem Wetter statt, teilen die Initiatoren mit. red