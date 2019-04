Vom Rückgang des Braunkehlchens

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Bamberg, lädt seine Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 12. April, um 17.30 Uhr in den Landgasthof "Büttel", Litzendorferstraße 3, in Geisfeld ein. Anhand von Bildern wird ein Einblick in die Artenschutzarbeit der Kreisgruppe und in die Umweltbildungsarbeit der Umweltstation Fuchsenwiese im vergangenen Jahr gegeben. Ab etwa 19 Uhr findet ein Bilder-Vortrag von Laura Tschernek, LBV-Projektmanagement, zum Thema "Braunkehlchen - ein Wiesenbrüter im Nutzungskonflikt" statt. Vor einigen Jahren noch weit verbreitet, ist das Braunkehlchen heute jedoch vielerorts nicht nur aus der Landschaft, sondern auch aus den Erinnerungen verschwunden. In Ostoberfranken gab es seit 1990 dramatische Bestandsrückgange von rund 85 Prozent. Welche Ansprüche haben die Braunkehlchen, wodurch sind sie gefährdet und wie könnte ein wirksamer Schutz in der landwirtschaftlich genutzten Landschaft aussehen?

Der Vortrag gibt einen Überblick über Biologie, Gefährdung und Schutzbemühungen des bedrohten Wiesenbrüters in Nordostoberfranken. red