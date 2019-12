Vom richtigen Umgang mit Konflikten

Wir kommunizieren immer, manchmal ganz bewusst, meist aber unbewusst. Die Kolping-Akademie in Bamberg, Wilhelmsplatz 3, bietet zu diesem Thema ein Seminar "Kommunikation und Konfliktkompetenz" an. In diesem Seminar gehen die Teilnehmer unter anderem folgenden Fragen nach: Wie funktioniert das mit der Kommunikation eigentlich? Warum kommt es zu Kommunikationsstörungen, aus denen Konfliktsituationen entstehen? Woran erkenne ich Konflikte und wie eskalieren diese? Wie reagiere ich selbst bei Konflikten? Das Seminar findet am kommenden Samstag, 7. Dezember, von 9 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.kolpingbildung.de oder unter der Rufnummer 0951/519470. red