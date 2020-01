Vom richtigen Umgang mit der Motorsäge

Zum Motorsägen-Lehrgang der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein am Donnerstag/Freitag, 16./17. Januar, sind noch Restplätze frei. Bei Forstwirtschaftsmeister Klaus Weiß können Teilnehmer Grundkenntnisse in Theorie und Praxis erlernen bzw. bestehende Kenntnisse auffrischen. Die Teilnahme von Nichtmitgliedern ist möglich. Beginn ist am Freitag, 16. Januar, um 9 Uhr. Ort der Veranstaltung sowie nähere Einzelheiten erhalten Interessenten zu den Sprechzeiten in der WBV-Geschäftsstelle (09571/73563, wbv.lif-sta@t-online.de) oder Internet www.wbv-lif-sta.de. red