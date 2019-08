Vom Pfauengrund zur "Steinernen Hochzeit"

Eine etwa dreistündige Familienwanderung mit Start in Weismain findet am Mittwoch, 4. September, statt. Auf dem Weg durch den Pfauengrund hinauf zur "Steinernen Hochzeit" gibt es für Kinder viel zu entdecken. Ziel ist der Streichelzoo an der "Steinernen Hochzeit", wo eingekehrt werden kann. Wer möchte, kann im Anschluss noch den neuen Abenteuerspielplatz "Spielwienix" besuchen. Begleitet wird die Wandergruppe von der Gebietsbetreuerin des Landschaftspflegeverbandes, Rebekka Mayer. Anmeldungen (gegen geringe Gebühr) sind online über die VHS Lichtenfels unter www.vhs-lif.de oder direkt in der Tourist-Information in Weismain, Kirchplatz 7 möglich. red