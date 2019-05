Im Krankenhaus endete am Dienstagnachmittag eine Fahrt mit dem E-Bike für eine 78-Jährige. Die Seniorin war mit ihrem Gefährt auf dem Fahrradweg In der Au zum Flugplatz unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes stürzte sie ohne Einwirkung eines anderen vom Rad, teilte die Polizei mit. Dabei zog sich die 78-Jährige einen Schulterbruch zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am E-Bike entstand ein Schaden von 100 Euro. pol