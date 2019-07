Vom Patenkind zum Priester

Über 50 Kinder wurden in den vergangenen Jahrzehnten in Pakistan durch ein Spendenprogramm des Weisendorfers Ortwin Fischer und seinen Freunden von der Schule über das Studium bis zur abgeschlossenen Ausbildung gefördert. Eines dieser Kinder war Mushtaq Piara aus Narowal bei Lahore, den Josef Nimmerrichter gesponsert hat. Piara ist Priester geworden. Inzwischen ist Piara nach sechs Pfarreien, in denen er 35 Kirchen gebaut hat, von Erzbischof Sebastian Shah als Rektor an die Hl.-Geist-Kathedrale berufen worden und betreut von dort aus 28 Pfarreien.

Nach Reisen auf die Philippinen, nach Indien, Italien und in die Türkei wollte er nun auch Deutschland etwas kennenlernen und war zwei Wochen in Erlangen und Umgebung. Nach Möglichkeit hat er konzelebriert, so auch bei der Firmung in St. Josef Weisendorf mit Weihbischof Herwig Gössl.

Nächstes Jahr will Erzbischof Sebastian Shah gemeinsam mit Piara Weisendorf besuchen. Wie Fischer berichtet, würde der Erzbischof sich über Spenden freuen. Vordringlich soll eine Klimaanlage für eine Kapelle angeschafft werden, in der es im Sommer über 40 Grad heiß wird. Bei Fischers 80. Geburtstag kamen erst vor kurzem über 500 Euro an Spenden zusammen, Außerdem wird es am Wochenende eine Türkollekte geben. red