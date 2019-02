Vom Parkplatz direkt auf die Autobahn gezogen

Am Freitagvormittag ist eine 68-jährige Sächsin mit ihrem roten Kleinwagen auf der A 9 in Richtung Süden direkt vom Parkplatz Sperbes auf die rechte Spur der Hauptfahrbahn gefahren. Sie nutzte nicht den Einfädelungsstreifen und fuhr mit langsamer Geschwindigkeit unmittelbar auf die Autobahn. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein vorfahrtsberechtigter 43-jähriger tschechischer Sattelzugfahrer, welcher ein Auffahren auf das Auto nicht mehr vermeiden konnte. Die Frau kam mit leichten Kopfschmerzen davon. An ihrem Kleinwagen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt circa 4000 Euro. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe und ein Punkt in Flensburg.