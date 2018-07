sek



Einen Spaziergang mit Geschichte und Geschichten am Rand der Fränkischen Saale unternehmen die Teilnehmer an der Gästeführung "Frühschoppenrunde am Saalestrand: Vom Mönchsturm zur Herrenmühle", die am Sonntag, 8.Juli, stattfindet. Am Ziel der Runde ist im Musiker-Garten Blasmusik zu hören. Start ist um 10 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen, wie den Treffpunkt, sind möglich bei Reiner Stein, Tel.: 09732/783 00 30 oder per E-Mail an GaesteFuehrer@r-stein.de.