Über das rechte Maß von Lob und Strafe in der Kindererziehung will ein Vortrag der Volkshochschule aufklären und anhand verschiedener typischer Situationen schildern. Die Veranstaltung "Bedürfnisorientierte Erziehung" ist für Eltern gedacht und findet am Dienstag, 22. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red