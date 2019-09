Vom Landkreis aus über Grenzen

Die VHS Bamberg-Land startet mit einer weiteren besonderen Veranstaltung im Rahmen der "Internationalen Woche" des Landkreises Bamberg in das neue Semester - und überschreitet dabei im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen: Die Fotografie-Ausstellung "Borderline - Frontiers of Peace" zeigt beeindruckende Bilder des Künstlers Valerio Vincenzo von friedlichen, offenen Grenzen in ganz Europa. Der Künstler ist zur heutigen Ausstellungseröffnung um 16.30 Uhr im Landratsamt anwesend und wird von seinem Projekt berichten.

Der Fotograf Valerio Vincenzo hat die Schönheit und Friedfertigkeit offener Grenzen festgehalten und dazu 20 000 Kilometer des Grenzverlaufs zwischen den europäischen Ländern in den letzten zehn Jahren besucht. Die Fotos zeugen von der grenzenlosen Freiheit in Europa: Zwei Badende als Grenzgänger zwischen Polen und Litauen, eine Gruppe Gipfelstürmer zwischen Deutschland und Österreich oder ein Junge, der von einem Bootssteg in der Schweiz springen und nach Italien schwimmen kann. Pittoreske Landschaften als natürliche Grenze zwischen zwei Ländern stehen im Mittelpunkt der Fotografien. Und oft ist es nicht mehr als eine kleine Markierung, die in Europa noch darauf hinweist, das man ein Land verlässt und das andere betritt. Die großformatigen Fotografien sind vom 26. September bis 31. Oktober im Sitzungsgebäude im Landratsamt Bamberg, Ludwigstraße 23, zu sehen.

Die Ausstellung wird ergänzt durch die besten Werke einer Malaktion, die die Kreismusikschule im April und Mai veranstaltete. Kinder und Jugendliche brachten dabei ihre kreativen Ideen zum Thema "Europa" zu Papier. Nach einer ersten Präsentation am Tag der Europawahl kürte eine Jury die besten Werke in verschiedenen Altersgruppen, die nun prämiert werden.

Facettenreiches Programm

Darüber hinaus bietet die VHS Bamberg-Land laut der Mitteilung aus dem Landratsamt ein vielfältiges Angebot an weiteren Veranstaltungen und Kursen an. Auch hier werden vermeintliche Grenzen im Kleinen überschritten: In Heiligenstadt lernen Frauen unter Anleitung einer Kfz-Meisterin Wichtiges rund um ihr Auto, im Schloss Sassanfahrt packen die Damen Sägen und Schleifgeräte an, um sich ihr eigenes Werkstück zu schreinern - und in Oberhaid und Lauter gibt es Kochkurse für Männer.

Im Bereich Kultur und Gestalten gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich im Malen und Zeichnen auszuprobieren, ob mit Acryl oder Eitempera, in der Art von Bob Ross oder in islamischer Orientmalerei. Schrift ist ein Thema in Workshops zur Kalligrafie, zum Handlettering oder zur eigenen Handschrift. Fitness mit Geräten ist das Motto von neuen Sportkursen, zum Beispiel mit dem Hula-Hoop-Reifen oder dem Smovey-Ring. Im Bereich Ernährung gibt es neben zahlreichen internationalen Kochkursen einen Workshop zur Herstellung von Senf und Suppenbrühe - "Fei gscheid scharf" - und das Seminar "Hopfengestopft und selbst gebraut", bei dem ein kräftiges Festbier gebraut wird. Neue Kurse im EDV-Bereich, die insbesondere auch die Kreativität fördern, widmen sich dem 3D-Modellieren am PC, der Computer-Spiel-Entwicklung und dem Produzieren von Radiobeiträgen und Podcasts. Für Teilnehmer, die in diesem Bereich noch am Anfang stehen, gibt es beispielsweise einen Smartphone und Tablet-Kurs oder einen EDV-Grundlagen-Kurs für die Generation 50-plus.

Live und unterwegs

Wer sich bequem von zu Hause weiterbilden möchte, der kann auf ein umfangreiches Livestream- und Webinar-Programm zugreifen: Themen sind zum Beispiel Passwortmanager, Künstliche Intelligenz, Small Talk in Französisch oder Extremwetterereignisse. Für diejenigen, die raus möchten, gibt es ein spannendes Programm mit Studienfahrten zu kulturellen Höhepunkten wie zum neuen Bauhaus Museum in Dessau oder zur Ausstellung "Making Van Gogh" im Frankfurter Städel. Unter der Leitung der VHS Bamberg-Land geht es außerdem im Frühjahr 2020 nach Malta und Gozo mit ihrer kulturellen Vielfalt und beeindruckenden Naturschönheiten.

Alle weiteren Termine auf www.vhs-bamberg-land.de. red