Die Umweltstation Weismain lädt am Sonntag, 22. September, zu einer naturkundlichen Wanderung mit Wilhelm Ebitsch ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Dorfplatz in Kümmel. Der Weg führt von der Kümmelbachquelle zum Veitsberg mit anschließender Einkehr in Dittersbrunn. Zurück geht es über den alten Kirchweg. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wanderung erstreckt sich über vier Stunden. red