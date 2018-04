Vom Kicker bis zum Kreisel

Vorträge und Verlosung





Individuelle Aufdrucke



red



Im Messezentrum Nürnberg findet vom 18. bis 21. April die Werkstättenmesse statt. Schon über zwei Jahrzehnte sind auch die Barmherzigen Brüder Gremsdorf auf dieser Sozialmesse vertreten. Heuer zeigen sie mit den drei weiteren Werkstätten Algasing (Oberbayern), Reichenbach (Oberpfalz) und Straubing (Niederbayern) aus der bayerischen Ordensprovinz die Vielfalt und die Qualität ihrer Produkte und wollen gleichzeitig eine breite Öffentlichkeit auf die herausragenden Leistungen ihrer gehandicapten Frauen und Männer aufmerksam machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Barmherzigen Brüder.In Halle 12 präsentiert sich die Barmherzige Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH mit Produkten aus der Eigenfertigung: zum Beispiel Nisthilfen, Kicker, Teppiche, aber auch spezielle Essige, Öle und Liköre sowie Dekorations- und Bürobedarfartikel. Ein besonderer Hingucker sind die unterschiedlichen Erzeugnisse, gefertigt aus den ausrangierten grünen Uniformen der bayerischen Polizei. Der Leiter der Gremsdorfer Benedikt-Menni-Werkstatt, Detlev Troll, spricht von einer "großen Palette qualitativ hochwertiger Produkte".Die Messe informiert aber auch über die Bereiche Bildung und berufliche Rehabilitation sowie über Dienstleistungen, die auch von den Behindertenwerkstätten in unterschiedlicher Form und Ausprägung angeboten werden. Außerdem gebe es, so der Werkstattleiter, ein Vielzahl interessanter Vorträge, die über die aktuelle Entwicklung in und für die Werkstätten berichten. Troll und seine Mannschaft verlosen zudem an ihrem Ausstellungsstand einen Kicker im Wert von 1600 EuroAuch die Erlanger Regnitz-Werkstätten sind auf der Messe vertreten und ebenfalls in Halle 12 zu finden. Sie machen im Rahmen ihrer Produkt-Linie "Fisch mit Hut" ein besonderes Angebot: Memo-Spiele und Kreisel aus Holz können individuell mit Logos und Fotos bedruckt werden. Das weckte großes Interesse beim Behindertenwerk Main-Kinzig (BWMK), das seit 2009 die Internetplattform derfotobuchladen.de betreibt. Das BWMK wollte seine Produktpalette durch Holzartikel erweitern und fand in den Regnitz-Werkstätten einen Partner, teilt die Erlanger Lebenshilfe mit.Seit Anfang des Jahres kooperieren die beiden und haben sich bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) mit ihrer Dienstleistung "Der Fotobuchladen" um den "exzellent"-Preis 2018 beworben. Dieser wird jedes Jahr anlässlich der Werkstättenmesse ausgeschrieben.An den vier Tagen ist die Messe von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise für eine Tageskarte betragen neun Euro, ermäßigt sechs Euro, für eine Nachmittagskarte 4,50 Euro.