Vom Hühner- zum Christbaumzüchter

Friedrich Geyer, in der ganzen Gemeinde Vestenbergsgreuth als Geyers Fritz bekannt, feierte am Wochenende in Oberwinterbach seinen 90. Geburtstag. Die Beine wollen nicht mehr so ganz, aber geistig ist er noch voll da. Neben seiner Frau Linde, sie heirateten 1959, gratulierten ihm eine Tochter, zwei Söhne, sechs Enkel und drei Urenkel, außerdem viele Freunde und Bekannte. Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde, die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner (CSU) die des Landkreises und Käthe Billner die des Obst- und Gartenbauvereins Kleinweisach. Jörg Kleinlein, Schützenmeister der Schützengesellschaft Oberwinterbach, gratulierte ebenfalls, denn Geyer war Gründungsmitglied der Schützengesellschaft. Bei der Feuerwehr in Oberwinterbach war er Hornist.

Friedrich Geyer ist passionierter Jäger. Er hatte sich neben seiner Landwirtschaft eine kleine Hühnerzucht aufgebaut. Aus dem Handel mit den Hühnereiern wurde ein schwunghafter Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das war auch der Anlass für ihn, nach der Flurbereinigung mit dem Anbau von Christbäumen zu beginnen. Den Betrieb, unter dem Namen "Frankentanne" bekannt, erweiterte sein Sohn Herbert ganz erheblich. Wenn es sein Gesundheitszustand zulässt, verpasst Friedrich Geyer keinen Gottesdienst und besucht alle Veranstaltungen seiner Kirchengemeinde. Pfarrer Salzbrenner war auch unter den Gratulanten.