Vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit

Im elektronischen Briefkasten liegt der Weihnachtsgruß einer Bekannten. Wir hören zweimal im Jahr voneinander: an Ostern und an Weihnachten.

Vergangenes Ostern hat sie in ihrem Brief erzählt, wie sehr sie den Ruhestand genießt und dass ihr Mann und sie sich ganz viel Zeit für die Enkel nehmen. Jetzt hat sie geschrieben, dass dieses Weihnachten das erste ohne ihren Mann ist. Er ist gestorben.

Das hat mich traurig gemacht. Ich weiß, wie eng ihr Mann und sie verbunden waren. Und zugleich ist da der Gedanke: So schnell kann es gehen. Gerade noch ist dein Leben in Ordnung, du machst dir Gedanken und schmiedest Pläne - und dann, ohne Ankündigung, bricht deine Welt zusammen.

Natürlich weiß ich das sowieso, genauso gut wie Sie. Aber es dann auch zu erleben, im eigenen Leben oder im Leben von Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind, das ist noch mal was anderes. Das macht in diesem Moment fassungslos. Wie sollen wir mit diesem Wissen umgehen? Gerade jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel. Wer weiß, was nächstes Jahr um diese Zeit ist ... Bestimmt schaue nicht nur ich mit Sorge auf das kommende Jahr. Sie vielleicht auch?

Zugleich ist klar: Angst und Sorge vor der Zukunft verändern nichts, außer dass sie die Freude an der Gegenwart verdunkeln. Es ist mein Handeln jetzt und hier, das die Zukunft gestaltet.

Im 2. Timotheusbrief steht einer meiner Lieblingsbibelverse: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit wünsche ich Ihnen nicht erst fürs neue Jahr, sondern schon jetzt und hier.

Auch mit Ihren guten Vorsätzen für 2020 müssen Sie nicht bis überübermorgen warten. Was hindert Sie daran, jetzt und hier schon damit anzufangen? Es wäre doch schade, mit dem Leben zu warten, bis es mal in den Kalender passt. Dazu hat Gott uns unser Leben nicht geschenkt. Sondern dazu, es zu leben, immer jetzt und hier, mit den Menschen, die Gott uns vor die Füße gelegt hat - und im Vertrauen darauf, dass Gott dabei ist, im kommenden Jahr ebenso wie in diesen letzten Tagen des alten Jahres. Eine gesegnete Woche mit Jahreswechsel wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Claudia Jobst