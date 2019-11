Am Ende waren es nur ein paar Zeilen in der Tageszeitung vom 4. Juni 1959: Das Gasthaus "Zum Goldenen Löwen" hat gestern für immer geschlossen und wird in Kürze aus dem Stadtbild verschwinden, um einem modernen Wohn- und Geschäftsbau Platz zu machen." Bereits im Vorjahr waren die Pläne hier...