Vom Futterdämpfer zum Sous-Vide-Garer

Seit fast 100 Jahren produziert das Familienunternehmen Steba elektrische Haushaltsgeräte. 1919 wurde von den Gebrüdern Steinberger unter dem Warenzeichen "Steba" die "Elektrische Koch- und Heizapparate Bamberg" gegründet. Und natürlich werden diese 100 Jahre bei "Steba" gefeiert: Vom Montag, 25. November, bis Samstag, 30. November, findet ein Jubiläums-Werksverkauf in Strullendorf. statt. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.steba.com.

Alles, was den Küchenalltag erleichtert - wie Wasserkocher, Brotröster, Kochplatten oder Bügeleisen - wurde seit 1919 bei "Steba" entwickelt und gefertigt. Eine Urkunde der BLGA Nürnberg aus dem Jahr 1924 bestätigt für die selbst angefertigten Heizkörper eine "vorzügliche" Qualität, die von "keinem, der bayerischen Landesgewerbeanstalt bis jetzt bekannten Fabrikate übertroffen wurde".

Seit Mitte der 30er Jahre etablierte sich die Marke Steba, nun unter Leitung von Familie Müller, mit dem richtigen Gespür für technische Neuerungen und richtungsweisende Trends immer stärker am Markt.

Bis 1950 stand die konventionelle Metallverarbeitung im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Dringend benötigte Alltagsgegenstände, wie etwa Kochtöpfe oder Schuhbeschläge, wurden angefertigt. Der seit den 20er Jahren produzierte Futterdämpfer hatte seine Blütezeit und wurde viel in der Landwirtschaft eingesetzt.

Dennoch verlor man nie den Ansporn, innovative und qualitative Geräte für den modernen Haushalt zu fertigen. 1955 präsentierte man erstmals das umfangreiche Geräteprogramm auf der Hannover-Messe. Das war die Basis, um ab 1970 für namenhafte Unternehmen der Branche Haushaltsgeräte zu entwickeln und zu fertigen.

Somit geriet "Steba" schnell an die Kapazitätsgrenzen in der Bamberger Innenstadt und bezog 1973 neue Firmen- und Produktionsgebäude im LandkreisBamberg.

Mittlerweile wird das Familienunternehmen in dritter Generation geführt. Beginnend mit Futterdämpfern für die Landwirtschaft sowie Bügeleisen, Toastern und Wasserkochern für private Haushalte in den 20er bis 50er Jahren steht "Steba" heute für ein modernes Produktsortiment mit seinen strategischen Produktkategorien der Sous-Vide-Garer, Elektro-BBQs, Raclettes, Fritteusen, Kleinbacköfen, Mixer, Toaster und Wasserkocher.

Made in Germany

Immer noch werden einige Artikel von über 80 langjährigen und qualitätsbewussten Mitarbeiter im Werk in Strullendorf produziert und weltweit in mehr als 45 Länder exportiert. "Steba" habe sich, so eine Pressemitteilung des Unternehmens, zu einem führenden Unternehmen für Elektrogrills, Sous-Vide-Garer sowie Raclettes entwickelt. red