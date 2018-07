Vom FC Rapid zur SV DJK

Gündung am 26. August



Die Sportvereinigung DJK Eggolsheim feiert am 7. Juli 2018 ihr 70jähriges Gründungsfest. Sport ist ein Stück Lebensqualität, ein wichtiges Element zur Erhaltung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Was heute als selbstverständlich gilt, war bei der Gründung der Sportvereinigung keineswegs Allgemeingut und so bedurfte es einiger Anstrengungen, dass die Sportbegeisterung der Gründungsmitglieder auch ihre Mitbürger ansteckte.Schon im Jahr 1940 hatten sich junge Männer zum FC Rapid zusammengeschlossen, die auf dem Sportplatz nördlich von Eggolsheim zwischen Brettig und dem Hopfengarten der Brauerei Hofmann dem Spiel mit dem runden Leder frönten. Die "Rapid-Elf" kann mit Recht als Vorläufer der Sportvereinigung Eggolsheim bezeichnet werden. Nach dem Krieg war der sportbegeisterten Jugend das Betätigungsfeld entzogen worden, da der alte Sportplatz als Gartenland andere Verwendung fand.Am 19. August 1948 hatte der Gemeinderat Hans Schwarz alle Sportfreunde zu einer Vorbesprechung ins Gasthaus "Zur Krone" eingeladen und erläuterte seinen Plan, einen Verein zu gründen, um so nachhaltiger den Anspruch auf einen geeigneten Sportplatz erheben zu können. Am 26. August 1948 fand dann die Gründungsversammlung statt und es wurde die Sportvereinigung Eggolsheim aus der Taufe gehoben.Heute hat die SV DJK Eggolsheim 1300 Mitglieder und fast 50 Mannschaften und Sportgruppen.Um dies zu feiern, findet am kommenden Samstag um 18 Uhr ein Festgottesdienst in der Eggolsheimer Kirche mit der Band "Mica Salis" statt. Aufstellung der Fahnenabordnungen ist um 18.30 Uhr auf dem Kirchenvorplatz. Nach der Kirche findet dann der Festzug mit dem Eggolsheimer Musikverein in die Eggerbachhalle statt. Hier ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt. Anschließend gibt es ab 20 Uhr den Ehrungsabend unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Claus Schwarzmann. Es ergeht herzliche Einladung an alle DJKler und Freunde des Eggolsheimer Sportvereins. red