Vom Fasching zum Aderlass

Nach dem Besuch des Faschingstreibens in Stadtsteinach setzte sich ein 49-Jähriger in seinen Audi und fuhr auf der Bundesstraße 289 in Richtung Untersteinach. In einer Linkskurve geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Am Audi des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. pol