Vom Fahrrad in den Rettungshubschrauber

Weil ein 40-jähriger Radfahrer die Stabilität eines Holzbretts unterschätzte, über das er gut 70 Zentimeter in die Tiefe springen wollte, machte er einen unfreiwilligen Salto und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schweinfurt geflogen werden. Schlimmere Kopfverletzungen verhinderte ein Helm, jedoch zog er sich Brüche an Rippen und Arm zu. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Haßfurt.