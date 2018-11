Vom Ende des Dreißigjährigen Krieges

"Der Westfälische Frieden - der erste völkerrechtliche Vertrag und die Folgen" heißt eine Kooperationsveranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg mit dem Evangelischen Bildungswerk und der Katholischen Hochschulgemeinde Bamberg unter der Leitung von Ignacio Czeguhn. Der Westfälische Friede beendet den Dreißigjährigen Krieg, in den nahezu alle europäischen Mächte verwickelt waren. Der Vortrag am Freitag, 23. November, um 19 Uhr in den Räumen der Kath. Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, beleuchtet aus rechtshistorischer Perspektive den Inhalt und die Folgen des Vertrages. red