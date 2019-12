Der Förderkreis des Instituts für Medienverantwortung lädt ein zu einem Abend mit dem Thema "Vom Elfenbeinturm in die Praxis - Professorin trifft Profi" mit Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung und Journalist Thomas Nehls. Termin ist am Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Erlangen, Historischer Saal (1. Stock), Friedrichstraße 19. Der Eintritt ist frei. Beide Referenten haben einen hohen Leidensdruck. Journalisten und Medienwissenschaftler. Angesichts der Unsicherheiten, was man noch sagen und wem man noch glauben darf, gibt es Gesprächsbedarf. red