Vom Einkaufsmarkt direkt ins Gefängnis

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Weisendorf waren am letzten Samstag aufmerksam: Sie beobachteten eine Kundin, die offensichtlich diverse Artikel in ihrem Einkaufswagen hortete. Da dies den Mitarbeitern seltsam vorkam, wartete ein Angehöriger des Marktes am Ausgangsbereich. Tatsächlich hatte die Frau den Laden verlassen, ohne den Einkauf in Höhe von insgesamt 670 Euro zu zahlen. Als sie gestellt werden sollte, flüchtete die Kundin zu Fuß. Nach einer Verfolgung durch Mitarbeiter des Marktes wurde sie jedoch gestellt und zurück in den Markt gebracht. Die Polizei stellte schnell fest, dass die Frau vermutlich für drei weitere Diebstähle in Baiersdorf und

Bubenreuth verantwortlich sein könnte. Weiterhin bestanden auch noch offene Haftbefehle. Dies führte dazu, dass die Frau nach einem kurzen Aufenthalt und einer Vernehmung bei der Polizei in Herzogenaurach dann gleich in die Justizvollzugsanstalt nach Nürnberg gebracht wurde. red