Vom eigenen Spiegel getroffen

Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht kurz vor der Abzweigung in Richtung Pinzberg. Dort kam einem 70-jährigen Pkw-Fahrer ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen und berührte das Auto des 70-Jährigen am linken Außenspiegel, wodurch der Spiegel aus der Halterung sprang und den Fahrer an der Nase traf. pol