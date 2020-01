Vom Dorfwirt zum Brummifahrer

Mit Bernd Jahreis feierte ein bekannter "Felschlicher" seinen 80. Geburtstag. Das Dorfwirtshaus der Familie Jahreis, ein Inbegriff für fränkische Gastlichkeit, war samt Tanzsaal viele Jahre ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Und die zwei Bahnen im Obergeschoss waren zugleich der Dreh- und Angelpunkt des Kegelsports in Fölschnitz.

Der Jubilar, der den Beruf des Landwirts erlernte, wohnte mit seinen Eltern zunächst in Mainleus und später in Heinersreuth bei Bayreuth, ehe er mit gerade mal elf Jahren 1950 in sein Geburtshaus zurückkehren konnte. Bernd Jahreis betrieb mit seiner Ehefrau bis 1980 das Dorfwirtshaus und daneben noch eine kleine Landwirtschaft, die heute Sohn Herbert "aus Spaß an der Freud`" weiterführt.

Mit 50 Jahren machte Bernd Jahreis noch den Lkw-Führerschein und war anschließend zehn Jahre als Brummifahrer unterwegs. Zufrieden blickte er an seinem 80. Geburtstag zurück: "Ich habe mich in meinem Leben bei meinen Arbeiten immer ganz glücklich gefühlt."

Die Glückwünsche der Gemeinde Ködnitz überbrachte Bürgermeister Stephan Heckel-Michel, der eine besondere Geschichte erzählte: "Ich habe meinen Vater, der als Tierarzt in der Region tätig war, öfter begleitet. Im Stall der Familie Jahreis erlebte ich als 14-Jähriger den ersten Kaiserschnitt bei der Geburt eines Kalbes mit."

Weiter gratulierten Vertreter des Gesangvereins, des Gartenbauvereins und der Feuerwehr Fölschnitz. Werner Reißaus