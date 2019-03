Vom Beitrag befreien lassen

Wer Landespflegegeld erhält, kann die Befreiung der Rundfunkbeitragspflicht beantragen. Der Antrag muss mit einer Kopie der Landespflegegeldmitteilung an die zuständige Stelle geschickt werden. Wichtig ist die neunstellige Beitragsnummer (siehe Kontoauszug). In der VdK-Kreisgeschäftsstelle Kronach, Am Flügelbahnhof 5a, liegen Anträge auf Befreiung auf. Hier gibt es auch auch telefonische Auskünfte (09261/2291). red